Fincantieri è contro la violenza di genere con il progetto Respect For Future

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Fincantieri lancia il progetto 'Respect For Future': l'obiettivo è contrastare la violenza di genere Dopo il successo dell’evento di lancio dello scorso novembre a Trieste, Fincantieri amplia il progetto "Respect For Future" per contrastare la violenza di genere, portando l’iniziativa anche nei propri cantieri. Proprio lo stabilimento di Ancona è stato il primo a ospitare il roadshow itinerante che toccherà tutti i cantieri del Gruppo in Italia. L’evento, che ha registrato un grande successo con la partecipazione di oltre 600 persone, è stato aperto dal Direttore del cantiere, Gilberto Tobaldi, e dal Direttore Comunicazione Strategica di Gruppo, Lorenza Pigozzi. È stata l’occasione per affrontare i temi del rispetto e del contrasto alla violenza. Gli interventi di Elisa Olivier, responsabile Talent Acquisition, Formazione, Sviluppo e Talent Management, e di Roberto Lo Bianco, responsabile HR della sede di Ancona, si sono focalizzati inoltre sulle iniziative legate alla promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di Diversity, Equity & Inclusion per i dipendenti del territorio. Significative le testimonianze di Gabrielle Fellus, fondatrice dell’associazione I Respect ed esperta di sicurezza, autodifesa e prevenzione del fenomeno del bullismo, e del Professor Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, criminologo e responsabile del Protocollo Zeus, che si occupa di rieducazione dei maltrattanti. Entrambi hanno contribuito a sensibilizzare tutti i partecipanti alla cultura del rispetto. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery