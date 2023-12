Fincantieri: varata la nuova nave da crociera per la società armatrice Viking

Gli scatti d'Affari

Fincantieri: confermata la prima di una serie di nuove navi da crociera per la società armatrice Viking, in consegna a fine 2024 È stata varata oggi presso lo stabilimento di Ancona "Viking Vela", la prima di una nuova serie di navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking. La consegna è prevista a fine 2024. L'unità si posizionerà nel segmento di mercato di navi di piccole dimensioni. Avrà una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, sarà dotata di 499 cabine e potrà ospitare a bordo 998 passeggeri. Le navi Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e sicurezza, sono dotate di motori ad alta efficienza e sistemi che riducono al minimo l'inquinamento dei gas di scarico e che soddisfano le più severe normative ambientali.