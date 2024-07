Fineco: stanziati € 600 mila per la Fondazione Teatro Petruzzelli

Gli scatti d'Affari

Fineco e Fondazione Teatro Petruzzelli: siglato accordo di sponsorizzazione da 600 mila euro a favore della fondazione lirica pugliese

Nel foyer del Teatro Petruzzelli, il sindaco di Bari Vito Leccese ha partecipato alla presentazione dell’accordo di sponsorizzazione tra la Fondazione Teatro Petruzzelli e Fineco. Fineco, la banca fintech, ha annunciato uno stanziamento complessivo di 600 mila euro fino al 2026 a favore della fondazione lirica pugliese, segnando un importante passo avanti nella promozione della cultura e dell'arte.

Per Vito Leccese, questa è stata la prima uscita pubblica come presidente della Fondazione, ruolo che ricopre in qualità di sindaco di Bari. "Sono onorato di partecipare alla presentazione di questo accordo di main sponsorship che conferma la crescita del prestigio della Fondazione Teatro Petruzzelli, a riprova dello straordinario lavoro condotto negli ultimi anni dal management della fondazione," ha dichiarato Leccese. Ha sottolineato l'importanza dell'istituzione culturale nel valorizzare energie e competenze, contribuendo a scrivere una nuova storia all'altezza del passato prestigioso del teatro, e ha ringraziato Fineco per il loro investimento, che porterà benefici significativi in termini di proposte artistiche e qualità delle produzioni.

Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, ha espresso entusiasmo per la nuova partnership. "Siamo felici di annunciare che Fineco sarà main sponsor della Fondazione Teatro Petruzzelli fino al 2026", ha dichiarato Biscardi. "Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra campagna di mecenatismo culturale, supportando la crescita delle proposte artistiche e la qualità degli spettacoli. La fiducia di Fineco contribuirà a garantire un'offerta sempre più in linea con gli standard dei grandi teatri europei". Anche Fabrizio Lingesso, responsabile Marketing Fineco, ha espresso orgoglio per la collaborazione, sottolineando l'impegno di Fineco nel sostenere le iniziative culturali e promuovere l'innovazione nella cultura.