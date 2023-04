Gallerie d’Italia, arriva la mostra EX - Illustri x Elena Xausa

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia – Vicenza apre al pubblico la mostra EX - Illustri x Elena Xausa

Dal 15 aprile al 10 settembre 2023, alle Gallerie d’Italia – Vicenza, apre al pubblico la mostra EX - Illustri x Elena Xausa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vicenza, è promossa e curata da Intesa Sanpaolo e Illustri, Associazione Culturale curatrice della manifestazione internazionale biennale Illustri Festival a cui la Banca partecipa dal 2015 ospitando a Palazzo Leoni Montanari la sezione Illustrissimo, con importanti nomi come Pablo Lobato, Noma Bar, Malika Favre e Christoph Niemann. Protagonista del progetto è Elena Xausa (1984-2022), illustratrice e artista italiana di fama internazionale recentemente scomparsa. Il titolo EX trae origine dalla modalità con cui firmava le sue opere e dal significato etimologico della parola: EX come moto da luogo, come punto di partenza e come causa. Questo progetto è infatti pensato come omaggio all’artista e, insieme, come un cantiere in movimento, che prende spunto dall’energia di Xausa per coinvolgere un’ampia comunità creativa.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Il progetto rinnova la consolidata collaborazione con Associazione Illustri, che in questi anni ha portato nelle nostre Gallerie d’Italia di Vicenza, nell’ambito della biennale ‘Illustri Festival’, i nomi più prestigiosi dell’illustrazione contemporanea. Dando continuità al dialogo e confermando Palazzo Leoni Montanari come luogo di valorizzazione di questa forma d’arte, prende avvio con ‘EX’ una serie di appuntamenti annuali che propongono percorsi espositivi insieme ad attività come workshop e incontri. Gallerie d’Italia si offre sempre più alla città come spazio che ospita collezioni e mostre, ma anche momenti di aggregazione, condivisione e creatività”.

“Siamo felici e onorati di poter presentare ‘EX - Illustri x Elena Xausa’, ambizioso progetto che rinnova l’ormai consolidata collaborazione tra Illustri e Gallerie d’Italia”, ha commentato Francesco Poroli, curatore della mostra e Presidente di Associazione Illustri. “Saranno mesi intensi in cui andremo insieme alla scoperta del senso più profondo della parola creatività, rendendo omaggio a Elena Xausa e all’ispirazione che il suo percorso ha regalato e continua a regalare ad un’ampia comunità creativa che sarà protagonista del progetto”.