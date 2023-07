Galletti, nasce la nuova vetrina ufficiale dedicata all’Advanced Design

Come azienda di riferimento internazionale nel segmento dei terminali idronici di nuova concezione, Galletti mette i propri prodotti al centro di un ecosistema in continua evoluzione. Partendo da questo presupposto, l'azienda presenta la nuova vetrina web advanceddesign.galletti. com , uno strumento di comunicazione ispirazionale e contemporaneo dedicato ad architetti, interior designer e professionisti del settore, per raccogliere e presentare tutte le soluzioni design oriented realizzate dall’Advanced Design Unit nata all’interno di Galletti.

La nuova vetrina si affianca allo sviluppo dei nuovi prodotti dedicati all’estetica del comfort che è iniziato con il fan coil(vera e propria mile-stone nel mondo della climatizzazione) a cui sono seguiti altri prodotti di grande innovazione come, il primo fan coil a parete capace di offrire materiali innovativi e personalizzazioni uniche,, il nuovo concept di modulo per cassette idroniche, con diffusione dell’aria ad effetto Coandă, perfetto connubio tra estetica, innovazione e design d’eccellenza, oltre ad, il modulo luminoso che esalta con un tocco di luce il comfort e lo stile dell’ambiente.Il sito fa comprendere al visitatore come alla base di queste grandi innovazioni ci sia un costante dialogo tra le differenti discipline e settori che lavorano quotidianamente sia per creare, sia per rendere sempre migliore l’utilizzo dei prodotti e dei servizi, in totale armonia con i concetti di. Non solo design, ma, quindi, per sviluppare nuovi concept di efficienza, design, materiali e personalizzazioni e spingere il marchio Galletti oltre i confini della climatizzazione e del comfort.