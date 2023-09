Ginori 1735 e The St. Regis Venice presentano “Giardino Ginori”

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Giardino Ginori: Ginori 1735 presenta una speciale collaborazione con The St. Regis Venice Ginori 1735 presenta, in collaborazione con The St. Regis Venice, il progetto "Giardino Ginori", uno speciale takeover del giardino dell'hotel che affaccia sul Canal Grande. Il giardino sarà lo scenario di un accattivante allestimento caratterizzato da un'estetica eclettica ispirata alla collezione Oriente Italiano. Declinata in dieci vibranti colorazioni, la collezione Oriente Italiano rappresenta la sinergica fusione tra Oriente e Occidente e ha come protagonista il motivo floreale del "garofano" che, in perfetta armonia con l'esuberanza del colore di fondo, crea un decoro intrigante e suggestivo. Protagonista di "Giardino Ginori" sarà il pattern Oriente Italiano Azalea, per la prima volta declinato su cuscini e ombrelloni, esaltando la bellezza naturale del luogo con vibranti esplosioni di colori pastello. Completa il takeover la mise en place Oriente Italiano che mixa i colori della collezione infondendo alla location un'atmosfera sofisticata e cosmopolita.