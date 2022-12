Grandi Stazioni Retail, grande successo per Senstation On Ice

Grandi Stazioni Retail, 120mila presenze in 15 giorni a Senstation On Ice

Il più grande Ice Rink mai allestito a Milano, con un percorso ghiacciato di 1.300 metri quadri e una scenografia spettacolare in piazza Duca D’Aosta, celebra il successo di un evento che in soli 15 giorni ha registrato oltre 120mila presenze. La manifestazione, che nasce da un progetto voluto da Grandi Stazione Retail e che si avvale della partecipazione di Regione Calabria nella veste di main sponsor, durerà sino all’8 gennaio 2023 e si preannuncia come l’evento clou delle festività natalizie a Milano. Ideato e realizzato da AADV Entertainment, il villaggio ospita anche altre attrazioni come un abete di 18 metri con luci al led a basso consumo, una pista di snow tubing e una casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno incontrare e consegnare le proprie letterine. A tutte le attività si accede gratuitamente con la possibilità di poter noleggiare i pattini (a pagamento) per chi ne fosse sprovvisto.