Grandi Stazioni Retail: nel 2023 nuovi impianti e prodotti per il mercato

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail presenta le novità del 2023: prevista l’installazione del nuovo impianto “Mosaico”

Grandi Stazioni Retail chiude il 2022 con risultati ben al di sopra delle previsioni: ricavi a +73% rispetto all’anno precedente e un +53% di nuovi clienti. Tante le novità previste per il 2023, con l’obiettivo di sorprendere i visitatori e catturare la loro attenzione. A partire da maggio, ospitato dalla Galleria dei Mosaici della stazione di Milano Centrale, sarà disponibile il “Mosaico”, un impianto media composto da 18 maxischermi ad alta definizione in formato verticale di 2 x 4 metri. Inoltre, sono stati presentati due nuovi asset per il secondo semestre 2023: il Meta Mirror, per una narrazione interattiva in realtà aumentata, e il Cubo Led quadrifacciale, che garantirà un’esperienza immersiva a 360°.

Altrettanto interessante l’introduzione di Social Time, un prodotto digital unico al mondo in grado di integrare il mondo del Digital Out Of Home (DOOH) con il mondo social. Social Time, grazie alla collaborazione con Web Stars Channel, è un palinsesto dell’intrattenimento in cui i creator produrranno contenuti ingaggianti, ad hoc per il mondo della stazione. Le novità interessano anche la GOTV Plus, grazie alla quale Grandi Stazioni Retail diventa un broadcaster, in sinergia con partner di assoluto livello come SKY per le news, lo sport e l’intrattenimento; Paramount per il lifestyle e la musica con MTV; Eurosport per lo sport e DDN per il design.

Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail. "L’obiettivo per l’anno corrente è di continuare su questo percorso di crescita attraverso l’implementazione delle soluzioni offerte, nel segno di un’innovazione, digitale e sociale, sempre più marcata: i nuovi prodotti presentati oggi vanno proprio in questa direzione. In particolar modo, daremo continuità all’operazione di recupero e rigenerazione urbana con i grandi eventi sulla Piazza all’esterno della stazione, che ha dimostrato tutto il suo enorme potenziale. Il nostro impegno è massimo per restituire a Milano, alle famiglie e ai giovani un luogo d’incontro e d’innovazione sociale”.

Dopo il successo di Senstation on Ice, il villaggio di Natale che lo scorso dicembre ha accolto in Piazza Duca d’Aosta a Milano 300.000 frequentatori in 30 giorni, l’appuntamento natalizio viene confermato anche per il 2023, preceduto da un grande evento dedicato alla GenZ che si svolgerà nel periodo estivo. Grazie alla collaborazione con Fandango e Golab, Piazza Duca d’Aosta si trasformerà per l’occasione in uno spazio dedicato ai più giovani, allestito con skatepark e playground e animato da dj set e concerti con artisti di primo livello della scena nazionale, performance di street art, e tante altre attività d’intrattenimento.