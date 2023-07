Grandi Stazioni Retail e Paramount insieme sugli schermi GOTV Plus

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail con Paramount per fornire contenuti esclusivi flash-news sugli schermi di GOTV Plus in 14 stazioni ferroviarie in tutta Italia

Rendere l’intrattenimento accessibile in viaggio. È questo l’obiettivo della partnership tra Grandi Stazioni Retail e Paramount, che vede contenuti esclusivi e notizie protagonisti sugli schermi di GOTV Plus, il nuovo prodotto media presente nelle quattordici stazioni delle città più importanti del Paese. Un ricco palinsesto di contenuti intratterrà infatti tutti coloro che quest’estate visiteranno e transiteranno nelle grandi stazioni italiane.

Ampio spazio ai contenuti di costume e di lifestyle, dai best look dell’estate al red carpet di Cannes ai fashion focus su Margot Robbie e Blake Lively. Non mancherà la musica, con i suggerimenti di MTV per i tormentoni dell’estate da mettere in playlist, alle ultime uscite al cinema, alle serie tv, con curiosità esclusive sulle prossime uscite in streaming.

Grazie ai contenuti di Paramount, l’asset della GOTV Plus nelle stazioni continua ad aumentare di valore, come confermano anche i trend nazionali che indicano un costante aumento del tempo di permanenza medio davanti agli schermi e una crescita esponenziale del fatturato generato da questi impianti: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio FCP-Assogotv, il ricavato aggregato delle GOTV ha registrato nel periodo gennaio-aprile 2023 un aumento del 104,8% sullo stesso periodo nell’anno precedente.

“Grazie al nuovo palinsesto editoriale, possiamo offrire ai brand la possibilità di pianificare il proprio spot direttamente in concomitanza con i contenuti di interesse”, dichiara Alessandro Tavallini Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail. "Abbiamo pensato ad una proposta ad hoc per il periodo estivo su contenuti di intrattenimento come ottima soluzione per il recupero delle audience televisive solitamente in calo in questo periodo”.