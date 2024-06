Gruppo FS presenta l’Academy per formare i professionisti della security

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS: a Milano Rogoredo nasce l’accademia per formare i professionisti della sicurezza aziendale

Un’Academy per formare figure professionali altamente specializzate in security in ambito ferroviario ospitata negli immobili della stazione di Milano Rogoredo. È stato presentato questa mattina, nella Sala Reale della Stazione di Milano Centrale, il progetto della nuova Academy di FS Security, la società del Gruppo FS che si occupa di sicurezza in stazione e a bordo dei treni. Alla presentazione hanno partecipato Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Pietro Foroni, Amministratore Delegato di FS Security.

La FS Security Academy, la cui attivazione è prevista per il 2026, rappresenterà un centro di formazione e sviluppo professionale per il personale di Fs Security e di chi si occupa di sicurezza in ambito ferroviario e nel mondo dei trasporti in generale e sarà aperta anche alle esperienze di security a 360 gradi con una preparazione interdisciplinare, teorica e pratica, fornita anche attraverso le più innovative tecnologie. Una parte formativa sarà anche dedicata al controllo nei cantieri delle società del Gruppo FS caratterizzati da protocolli di legalità.