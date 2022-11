Gruppo FS sbarca in Spagna: nuovo collegamento sulla linea Madrid-Barcellona

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS inaugura una nuova tratta in Spagna: partito da Madrid il Frecciarossa 1000 con destinazione Valencia

Gruppo FS annuncia l’introduzione di una nuova linea di collegamento in Spagna, grazie ai treni di iryo, la società partecipata da Trenitalia. A partire dal 25 novembre verranno attivate le prime corse Madrid - Saragozza - Barcellona, per poi procedere con l’arrivo di nuovi collegamenti verso Valencia e Cuenca. Venti Frecciarossa 1000 permetteranno di raggiungere le singole destinazioni in modo rapido e sostenibile. I Frecciarossa sono treni realizzati con materiali riciclabili al 95%, hanno consumi ridotti rispetto ai treni di precedente generazione e riescono a contenere in 28 grammi l’emissione di CO2 a passeggero / chilometro. Per questi motivi, sono i primi treni ad aver ottenuto la Certificazione di Impatto Ambientale (EPD).

Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS, ha dichiarato: “Lo sbarco del nostro Frecciarossa in Spagna e l’avvio delle attività commerciali della nostra partecipata iryo è l’ultimo tassello, in ordine temporale, di una strategia che vede il Gruppo FS sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e ormai aperto alla concorrenza. Una delle missioni del Gruppo è contribuire, in Italia e in Europa, a valorizzare il ruolo virtuoso del treno quale mezzo di trasporto green per eccellenza e, grazie in questo caso alla collaborazione con le istituzioni spagnole, offrire un concreto contributo per la costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile”.