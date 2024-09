GSR presenta Senstation on Ice 2024: l'evento invernale di Milano

GSR lancia Senstation on Ice 2024: il villaggio natalizio alla Stazione Centrale di Milano

Grandi Stazioni Retail si appresta a lanciare sul mercato pubblicitario la terza edizione di Senstation on Ice, il villaggio natalizio che trasformerà Piazza Duca d'Aosta in uno spazio di intrattenimento gratuito all'insegna della sostenibilità sociale e della rigenerazione urbana. Dall'inizio di dicembre ai primi di gennaio, l'evento, che fa parte del calendario ufficiale Natale degli Alberi 2024 del Comune di Milano, offrirà ai cittadini un'esperienza immersiva grazie alla pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande mai allestita a Milano, con i suoi 1500 metri quadrati.

Dopo il successo del 2023, che ha attirato oltre 330.000 visitatori in 32 giorni, Senstation on Ice alza il livello con innovative soluzioni per i brand. L'illuminazione scenografica della facciata della Stazione di Milano Centrale rappresenta una delle novità più rilevanti, offrendo ai marchi l'opportunità di ottenere grande visibilità attraverso giochi di luce e schermi digitali. Inoltre, all'interno del villaggio saranno create aree engagement, dove i brand potranno interagire con i visitatori attraverso attività esperienziali e immersive.

La combinazione di impianti digitali ad alta definizione e scenografie emozionali offrirà ai brand una visibilità senza precedenti. Con slot pubblicitari di 10 minuti ogni ora, i marchi potranno pianificare la propria presenza nel villaggio natalizio e raggiungere target diversificati durante tutto l'arco della giornata. Gli oltre 1800 metri quadrati di allestimenti scenografici e le tecnologie all'avanguardia garantiranno un impatto visivo memorabile, rendendo Senstation on Ice 2024 un'opportunità commerciale imperdibile per i marchi che desiderano farsi notare nel cuore di Milano.

