Hospitality, un simbolo di eccellenza e sostenibilità turistica a Favignana

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Hospitality: Il Baglio sull’acqua, un esempio ricettivo di eccellenza e sostenibilità Complice la bellezza dell’Isola e la naturale discrezione di tutto il contesto, Il Baglio sull’acqua si conferma la residenza più affascinante di Favignana. Qui la parola d’ordine è rigenerarsi, e gli ospiti, le cui recensioni nel libro hotel non lasciano dubbi sull’essere stati più che bene, amano ripetere “feel at home” (sentirsi a casa), il claim che rappresenta questo luogo. Una residenza con pochissime camere, appena dieci, arredate con gusto e oggetti particolari frutto di viaggi in tutto il mondo. Sono tutte arredate in un mix di stile marocchino e siciliano, dove nulla è lasciato al caso: dal kit cortesia, con profumazioni che si amalgamano al luogo, ai colori che fanno immergere in un contesto riposante ma con quella voglia di scoprire.



Non solo bellezza, ma anche attenzione alla natura, l’hotel ha infatti appena ricevuto il marchio di qualità ambientale dell’area marina protetta delle isole Egadi, promosso da quest'ultima e dal Comune di Favignana in collaborazione con l’ENEA, per diffondere e premiare le pratiche di sostenibilità delle imprese turistiche che operano nell’area. Questo luogo di pace, in un’isola che sta sperimentando le "microgriglie" energetiche basate sulle energie rinnovabili e sulla tecnologia blockchain, regala alba e tramonti spettacolari, rendendo la vacanza un reale stacco dalla frenetica quotidianità, e suggerisce percorsi di trekking, utilizzo della bicicletta e vita marina semplice e naturale, riuscendo così anche a contribuire positivamente all’equilibrio dell’ecosistema.



“La prerogativa qui è coccolare con discrezione" spiega Brunella Bertolino, direttore della struttura luxury del gruppo Going. "Con la collega Francesca Sorrentino, cerchiamo di far sentire a casa gli ospiti che scelgono questo luogo romantico e sereno, e poiché tornano o ci consigliano agli amici, crediamo di essere riuscite nell’obiettivo di far stare bene". Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter