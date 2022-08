Hyundai, Genesis e Kia premiati ai “Red Dot Awards”

Gli scatti d'Affari

Hyundai, Genesis e Kia, aggiudicati otto riconoscimenti ai “Red Dot Awards: Brand & Communications Design 2022”

Hyundai Motor, Genesis e Kia, i tre marchi automobilistici di Hyundai Motor Group, hanno vinto otto premi di design, tra cui due "Best of the Best", il più alto riconoscimento che la giuria può assegnare, e sei "Winner", al “Red Dot Award: Brand & Communication Design 2022”, ospitato dal tedesco Design Zentrum NordrheinWestfalen. Al CES 2022, Hyundai ha rivelato il suo nuovo concetto di "Metamobilità", con l'obiettivo di aprire la strada all'uso della robotica sia nel mondo reale che nel metaverso, a partire da un ecosistema Mobility of Things (MoT) basato sulla robotica. Hyundai ha anche rivelato le sue piattaforme modulari Plug & Drive (PnD) e Drive & Lift (DnL) come soluzioni all-in-one per il suo ecosistema MoT, il robot quadrupede Spot di Boston Dynamics e il robot umanoide bipede Atlas TM.

Tra i premi assegnati, anche il "Winner" per gli showroom Hyundai Motor Songpa, nella categoria Brand Stores. Lo showroom offre un nuovo spazio e una brand experience basata sul servizio di concierge di Hyundai. Per il marchio di lusso Genesis, Genesis Suji, Genesis Studio Anseong e Genesis House New York hanno ricevuto ciascuno un Red Dot Award per il Retail Design e un'installazione artistica ispirata al veicolo elettrico GV60 ha vinto per Spatial Communication. Inoltre, Genesis Connected Car Integrated Cockpit, ccIC, ha vinto per la sua Interfaccia Utente. Infine, Kia Corporation si è aggiudicata il titolo "Winner" per le sue Corporate Design Guides. "Kia Corporate Identity Guideline" è un manuale di progettazione per comunicare in modo coerente l'identità aziendale ai clienti globali in linea con la nuova direzione e strategia del marchio dell'azienda.