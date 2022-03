Intesa Sanpaolo, apriranno due nuovi musei delle Gallerie d'Italia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Intesa Sanpaolo, annunciata l'apertura di altri due musei delle Gallerie d'Italia in edifici storici della Banca, a Napoli e Torino

Intesa Sanpaolo ha annunciato l'apertura di due nuovi musei delle Gallerie d'Italia a Torino e Napoli, in edifici storici della Banca. I due musei, i cui progetti architettonici sono firmati da Michele De Lucchi (AMDL Circle), simboleggiano l'interesse e l'impegno di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico italiano. Il museo con sede all'interno del Palazzo Turinetti, in piazza San Carlo a Torino, aprirà le porte martedì 17 maggio 2022 e tramite l'arte promuoverà temi legati all'evoluzione della sostenibilità ESG. Sabato 21 maggio 2022 sarà invece inaugurato il museo di Napoli, con sede nel monumentale quanto storico ex Banco di Napoli, in via Toledo; esso vedrà, fra gli altri, l'esposizione del capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo: il "Martirio di sant'Orsola", celebre dipinto di Caravaggio.

Il sistema museale di Intesa Sanpaolo è gestito dal Progetto Cultura della Banca e si pone l'obiettivo di valorizzare al meglio il patrimonio artistico che negli anni è confluito nel Gruppo, anche tramite future mostre temporanee, didattica per le scuole e accoglienza di iniziative cittadine.