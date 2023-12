Intesa Sanpaolo celebra i 200 anni della C.d.R. delle Provincie Lombarde

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo: celebrati i 200 anni dalla fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo hanno riunito, oggi, presso il Centro Congressi della Fondazione a Milano, illustri figure del mondo bancario, accademico ed economico per commemorare un evento epocale: i 200 anni dalla costituzione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde avvenuta il 12 giugno 1823. Questa istituzione, la più antica banca lombarda, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo economico della regione, nonché nella diffusione della cultura del risparmio. Nata in un periodo segnato da profonde sfide socio-economiche, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha avuto origine come risposta alle difficoltà post-guerre napoleoniche, grazie all'iniziativa della Commissione Centrale di Beneficenza dell'Impero austriaco. La sua missione è duplice: promuovere il risparmio familiare e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione lombarda. L'eredità di questa istituzione è stata straordinaria. Attraverso i profitti generati, ampiamente reinvestiti nella comunità attraverso iniziative benefiche, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha contribuito significativamente alla creazione di un solido sistema assistenziale. Le erogazioni continue nel corso degli anni hanno avuto un impatto profondo sulla struttura sociale della Lombardia, influenzando la crescita di infrastrutture cruciali come ospedali, asili e strutture di assistenza per i meno fortunati. Oggi, come uno dei principali azionisti di Intesa Sanpaolo, la Fondazione Cariplo continua a mantenere viva la sua missione di promuovere interessi pubblici e benessere sociale attraverso il sostegno a progetti che favoriscono la crescita e lo sviluppo della comunità. La storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde è un monumento al potere del risparmio, della filantropia e della dedizione alla crescita della comunità che ha ispirato generazioni e continuerà a farlo per molti anni a venire.