Intesa Sanpaolo: celebrato il 50° dalla scomparsa del Banchiere Mattioli

Nel 50° anniversario della scomparsa di Raffaele Mattioli, l'iconico banchiere considerato un "banchiere umanista", Intesa Sanpaolo e la Fondazione Raffaele Mattioli hanno unito le forze per onorare l'eredità di questo pioniere nel campo finanziario e culturale, celebrando il suo contributo alla modernizzazione industriale dell'Italia e alla visione di una "Banca al servizio del Paese". La giornata commemorativa, presieduta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha visto la partecipazione di eminenti personalità, tra cui il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, il Presidente ABI, Antonio Patuelli, e il Presidente della Fondazione Raffaele Mattioli, Ricciarda Mattioli. L'apertura dei lavori è stata affidata a Gaetano Miccichè, Chairman Divisione Imi-Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo. La vita di Raffaele Mattioli, figlio di Cesario e Angiolina Tessitore, è stata caratterizzata da una fervente passione per l'economia e la finanza. Dopo gli studi a Chieti e Genova, partecipò attivamente alla Prima guerra mondiale, ricevendo la medaglia di bronzo al valor militare. La sua carriera nel mondo bancario ebbe inizio nel 1925 presso la Banca Commerciale Italiana, dove si distinse per le sue capacità e per l'elaborazione di soluzioni cruciali durante la grave crisi di liquidità degli anni '30. Durante la sua lunga carriera, Mattioli ha sostenuto attivamente il mondo della cultura e dell'arte, promuovendo pubblicazioni di rilievo e fondando istituti per gli studi storici e artistici. La sua eredità continua a vivere attraverso le istituzioni e le iniziative che ha contribuito a creare, rimanendo un faro di ispirazione per le generazioni presenti e future.