Iveco Group, FPT Industrial inaugura il nuovo stabilimento ePowertrain

FPT Industrial , Società di Iveco Group , ha inaugurato ieri a Torino il nuovo stabilimento ePowertrain interamente dedicato alla produzione della gamma elettrica del marchio, dagli assali elettrici, ai motori centrali integrati, fino ai pacchi batteria per veicoli commerciali leggeri e bus. Si tratta del primo stabilimento totalmente “carbon-neutral” di Iveco Group , in grado di raggiungere questo obiettivo compensando le emissioni di CO2 con l’acquisto energetico da fonti rinnovabili e crediti di carbonio, ma soprattutto generando energia grazie ai pannelli solari applicati alla facciata e a tecnologie innovative come la “mini Wind Tower” e lo “Smartflower”.

"Come attori chiave della transizione energetica in tutti i settori on-highway e off highway, siamo all’avanguardia dell’innovazione per i sistemi di propulsione a energia pulita e siamo fermamente determinati a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Il nostro nuovo stabilimento ePowertrain è un passo fondamentale in questa direzione. I prodotti elettrificati che realizziamo qui accelereranno la decarbonizzazione nel settore dei trasporti, fornendo ai nostri partner e clienti soluzioni ultramoderne per le loro gamme future" ha dichiarato nel corso della cerimonia d'inaugurazione Sylvain Blaise, President di Iveco Group Powertrain Business Unit.