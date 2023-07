JTI: parte dalla Sicilia il tour espositivo di "Oltremare"

Gli scatti d'Affari

JTI: è la Sicilia la 1ª tappa del tour di "Oltremare", l'installazione luminosa di Massimo Uberti in collaborazione con Pic-Nic Affair e Ploom Parte dalla Sicilia il tour espositivo di Oltremare, la nuova installazione luminosa di Massimo Uberti. L'opera è posizionata a Brucoli, in provincia di Siracusa, fino alla fine di settembre, e intende rappresentare attraverso una scritta al neon il punto di contatto tra cielo e mare: sarà collocata in asse con la linea dell'orizzonte. Dopo la Sicilia, l'opera, realizzata in collaborazione con Pic-Nic Affair e Ploom, brand di JTI specializzato nella produzione di device a tabacco riscaldato, inizierà un tour internazionale che la porterà da Sorrento fino a New York. Oltremare è stata inaugurata con l'avvio dell'evento esperienziale organizzato da Pic-Nic Affair, realtà attiva nella creazione di appuntamenti legati da un fil rouge romantico e sognante e da una forte impronta artistica, svoltosi dal 29 giugno al 2 luglio presso il Mangia's Brucoli Resort. Ad accomunare la nuova installazione di Massimo Uberti con le due realtà promotrici, l'aspirazione a esplorare nuovi territori sensoriali: la comunità di Pic-Nic Affair raccoglie infatti individui liberi e indipendenti, ciascuno dei quali è incoraggiato all'espressione della propria unicità. Caratteristiche che contraddistinguono anche la community di Ploom, il brand di JTI che ha recentemente lanciato in Italia, come primo mercato all'interno dell'Unione Europea, Ploom X, il suo innovativo device a tabacco riscaldato.