KFC: aperte oltre 200 posizioni di lavoro tra Nord e Sud Italia

Gli scatti d'Affari

KFC, aperta la ricerca di personale in 45 ristoranti del franchising dislocati in tutta Italia

Kentucky Fried Chicken, il colosso del pollo fritto presente in 145 paesi nel mondo, scommette ancora sull’Italia: in 45 dei suoi 63 ristoranti, dislocati da Nord a Sud e gestiti in franchising, sono aperte 256 posizioni di lavoro distribuiti tra locali già attivi e prossime aperture. Forte della sua presenza in 14 regioni italiane, il sistema KFC continua così a creare occupazione sul territorio e in particolare tra i giovani. A partire dal 2014, anno in cui il marchio del Colonnello Harland Sanders ha varcato i confini nazionali, sono oltre 1400 i posti di lavoro creati da KFC in Italia, con una presenza femminile pari al 52%. Più di 10 milioni sono i clienti serviti nel 2021, per un giro annuo d’affari complessivo di circa 65 milioni di euro. Ad oggi, le 256 posizioni a tempo pieno o part-time si concentrano nella ricerca di 175 Team Member, 69 Team Member Cook, 6 Team Leader, 5 Assistant Restaurant General Manager e un Restaurant General Manager. Di tali posizioni, 110 si trovano al Nord, 39 al Centro e 107 al Sud, con alcune delle aperture recenti o imminenti a fare da traino per quantità di posti di lavoro offerti.