 MFW: il brand di moda sudafricano VIVIERS presente a Milano

MFW, la stilista sudafricana Lezanne Viviers approda a Milano per presentare la sua collezione Autunno/Inverno 2023

Il brand di moda sudafricano VIVIERS si unisce al calendario di Milano per presentare la sua collezione Autunno/Inverno 2023 all'interno del calendario ufficiale della Settimana della Moda di Milano. Il 23 febbraio, KARROO-LAND OF THIRSTS è stata infatti presentata in un evento live che ha segnato il suo primo evento in loco, dopo il debutto digitale di settembre.

"Il nostro debutto fisico alla settimana della moda di Milano, dopo l'inclusione digitale dello scorso settembre, è stata una nuova pietra miliare per VIVIERS in Europa. Siamo entusiasti di aver avuto l'opportunità di far toccare con mano agli operatori del settore i nostri capi e le mani che li hanno creati. Cercheremo sempre di costruire un brand di forte integrità, qualità senza compromessi e inclusività; attraverso la mano collaborativa del nostro studio collettivo e artigianale e dei numerosi e straordinari collaboratori. Speriamo avervi fatto sperimentare la bellezza del nostro Paese. Ringraziamo tutti gli straordinari artigiani, il nostro team, i nostri sponsor e i nostri partner che hanno contribuito e reso possibile questa vetrina", ha dichiarato la stilista, Lezanne Viviers.

La collezione KARROO-LAND OF THIRSTS, FW23/24 è un'esplorazione dei paesaggi letterali e metaforici, in continua evoluzione, del Sudafrica, incorniciati dall’abbondanza di materie prime e dalla bellezza della natura. La collezione riproduce letteralmente l'arcobaleno della "Rainbow Nation", il soprannome che descrive il Paese multirazziale e multiculturale.