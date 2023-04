Milano Design Week: PMI inaugura l'installazione "Metropolis" per IQOS

Gli scatti d'Affari

Philip Morris Italia: presentata a Milano l'installazione "Metropolis" di Fabio Novembre dedicata ad IQOS ILUMA

Dalla collaborazione tra IQOS e Novembre Studio nasce “Metropolis”, un’installazione immersiva aperta al pubblico della Milano Design Week dal 19 al 23 aprile e ospitata all’interno dello spazio IQOS in Tortona Rocks, Opificio 31. L’architetto Fabio Novembre propone ai visitatori in arrivo quattro versioni della "città del futuro": un insieme di fotogrammi 3D in cui le personalità degli abitanti emergono attraverso l’interazione con lo spazio che li circonda.

“Oggi oltre 17 milioni di adulti nel mondo sono passati ad IQOS, i numeri di una grande metropoli. Così quando ci è stato chiesto di intervenire graficamente su questi device, abbiamo subito pensato alle comuni passioni di queste persone, trasformando i 4 pattern in altrettanti edifici dove simbolicamente questa comunità potesse incontrarsi”, ha dichiarato Fabio Novembre.

Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia, ha commentato: “La collaborazione con Novembre Studio, in quello che ogni anno si conferma come il tempio del design italiano e internazionale, arricchisce di un nuovo tassello la collezione di iniziative che celebrano il percorso di trasformazione e innovazione di Philip Morris Italia attraverso la visione creativa di artisti e designer come Karim Rashid, Quayola, Alex Chinneck, Felice Limosani e Truly Design Crew. Anche in questa edizione l’installazione vuole essere un omaggio alla community di IQOS users in Italia, milioni di persone che abiteranno la ‘Metropolis’ rappresentata nei pattern ideati dall’Architetto Novembre”.

