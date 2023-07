Mobilità urbana, NExT: nuovo investimento da 2,5 milioni di euro

Gli scatti d'Affari

NExT annuncia un nuovo investimento da € 2,5 mln e una partnership strategica negli Emirati Arabi

NExT, azienda italiana produttrice di NEXT Modular Vehicles, il primo sistema di trasporto intelligente avanzato basato su gruppi di veicoli elettrici modulari, annuncia la sottoscrizione dell’investment agreement per l’ingresso nella propria compagine sociale di Paradigma Management Consultancies, che rafforza la partnership già esistente con un investimento pari a 2,5 milioni di euro. La collaborazione tra le due realtà a sede a Dubai, città dove NExT opera già da diversi anni, ottimizzando il sistema di trasporto pubblico e riducendo i costi operativi e il traffico generato dall’affluenza dei visitatori.

Il sistema NEXT fa affidamento ad una serie di veicoli elettrici modulari; ogni modulo è in grado di unirsi e staccarsi da altri moduli secondari su strade urbane standard. Quando i due (o più) sistemi si uniscono, vanno a formare un corridoio aperto tra i moduli, consentendo ai passeggeri di stare in piedi e spostarsi agevolmente da un modulo all’altro. In questo contesto, Paradigma Management Consultancies e i suoi partner saranno determinanti nel passaggio alla fase operativa negli Emirati Arabi Uniti, grazie ad un importante contributo finanziario e alla messa a disposizione di un sito di assemblaggio, contatti commerciali e personale altamente qualificato, essenziali per la produzione.

“Questo accordo rappresenta un passo importante nella direzione della crescita di NEXT come concreta soluzione per il trasporto pubblico del futuro”, ha dichiarato Tommaso Gecchelin, fondatore, CEO e CTO di NExT. “Siamo orgogliosi e grati di questa partnership, che ha l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità grazie a un nuovo modello di trasporto, che superi le tradizionali rigidità dei mezzi odierni con un approccio flessibile, basato sull’integrazione tra big data e i nostri veicoli modulari, unici nel loro genere. Un modello che vede questi moduli collaborare e adattarsi in tempo reale alle esigenze della città, come delle “cellule staminali” dei trasporti”.

