MSC presenta World Europa, la nave “green” alimentata a GNL

Gli scatti d'Affari

MSC, inaugurata la nave World Europa: l’alimentazione GNL permette di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale complessivo

Celebrata a Saint-Nazaire la consegna della nuova MSC World Europa, la nave da crociera firmata MSC e Chantiers de l’Atlantique. Definita come una delle navi più performanti al mondo dal punto di vista “ambientale”, la World Europa è interamente alimentata a GNL ed è la prima nave a incorporare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile.

L’introduzione di questa tecnologia, insieme all’utilizzo a bordo di diverse altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, è in grado di ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici e riducendo gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%. La World Europa è la ventesima nave del Gruppo MSC e la prima alimentata a GNL; rappresenta quindi una nuova fase di sviluppo verso l'obiettivo "emissioni zero" e la realizzazione di crociere sostenibili.