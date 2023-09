Museo Nicolis, in griglia di partenza al F1 Pirelli Gran Premio d’Italia

Gli scatti d'Affari

Museo Nicolis sulla griglia di partenza al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia per il tradizionale saluto in mondovisione Il Museo Nicolis, che con le sue collezioni attrae ogni anno migliaia di turisti e appassionati da tutto il mondo, è presente agli eventi più importanti del comparto automobilistico: domenica 3 settembre dalle ore 12:30 circa, in occasione della prestigiosa Drivers' Parade, l'attesissima parata dei piloti che precede la gara, scenderà in pista a Monza con una vettura rarissima in esposizione al Museo: la Fiat 1100E Vistotal del 1950. Il gioiello della collezione veronese ospiterà a bordo uno dei Campioni di Formula1, per il grande evento di visibilità internazionale a cui parteciperanno una ventina di auto d'epoca selezionate da Corrado Lopresto, reso possibile grazie alla collaborazione con ACI Storico, ACI Italia, ACI Milano e naturalmente Autodromo Nazionale Monza, il quarto autodromo permanente più antico al mondo. Il Nicolis, che ancora una volta si conferma una tra le realtà più affermate del settore, prenderà parte a questo appuntamento con una vettura davvero unica, il cabriolet "Vistotal", che deve il suo nome al particolare parabrezza senza montanti; tale soluzione consentiva una visibilità totale della strada attraverso l'impiego di vetro temperato di largo spessore, parte integrante della struttura. Sperimentato dal carrozziere parigino Jean Henri-Labourdette nel 1935, fu denominato "Vutotal" quale sincrasi di "vue totale". La raffinata Fiat 1100 è una delle ultime creazioni della Carrozzeria Castagna e si distingue per la ricercatezza dei suoi dettagli. In sintonia con il parabrezza è anche il volante trasparente, un'opera d'arte vista solo su vetture di maggiore importanza. Un'automobile che celebra pienamente lo stile italiano, perfetta sintesi di prestazione, eleganza, cura dei dettagli e sarà lei questa domenica ad accendere il motore per la Drivers' Parade con a bordo uno dei piloti che disputerà a Monza il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023.