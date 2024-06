Nespresso, presentata la nuova collezione colorata da Pantone

Gli scatti d'Affari

Nespresso: grandi novità e nuovi colori per la collezione estiva in collaborazione con Pantone

Nespresso presenta la nuova collezione in edizione limitata di caffè, macchine e accessori in collaborazione con Pantone, che ha selezionato la palette di colori perfetta per richiamare le iconiche città che si affacciano sul Mediterraneo. La collezione estiva cattura l’atmosfera e i profumi della Sicilia e della Costiera Amalfitana, delle isole greche e della Costa Azzurra, dove il caffè è parte integrante della cultura e rappresenta un vero e proprio rituale quotidiano. Il colore protagonista è il Mandarin Orange, un arancione luminoso e caldo che ricorda gli ombrelloni sulla spiaggia, insieme alle tonalità Habanero Gold, Muskmelon, Aquarelle e Blue Iolite.

La collezione comprende accessori e macchine di “Ispirazione Mediterranea”,tra cui le macchine Vertuo Pop ed Essenza Mini in edizione limitata color Mandarin Orange, il Montalatte Aeroccino 3 Pantone e il Barista Ice Cube Tray, che crea nove cubetti di ghiaccio da 30g, anch’essi disponibili in Mandarin Orange, come la Mug Pantone. Per l'estate, la Nomad Travel Mug, realizzata con il 90% di acciaio inossidabile riciclato, è disponibile in due dimensioni: Medium in Mandarin Orange e Large in Acquarelle. Inoltre, aderendo alla promozione “Unforgettable Mediterranean Summer Part 1”, attiva dal 24 giugno al 28 luglio su tutti i canali Nespresso, si possono ottenere due accessori esclusivi: l'Ice Lolly Mold, stampo per ghiaccioli in silicone, e il Nomad Tumbler, progettato dal designer Federico Peri, entrambi in Mandarin Orange.

La nuova limited edition prevede anche una novità assoluta per la linea Vertuo: il Sunny Almond Vanilla Over Ice, caffè dalle note di mandorla e vaniglia che ricordano il gusto dell’amaretto e il gelato alla vaniglia, con chicchi Arabica provenienti principalmente dall’Etiopia e dall’Indonesia, in un’esclusiva confezione color Habanero Gold progettata con Pantone. In più, le varietà Original e Vertuo si potranno gustare anche fredde: Freddo Delicato, Freddo Intenso e Coconut Flavour Over Ice per Original, e Ice Leggero, Ice Forte, Tropical Coconut Flavour Over Ice e Cold Brew Style Intense per Vertuo. Questi caffè sono pensati per essere serviti su ghiaccio, da soli o dando vita a ricette speciali come: il Caffè Salentino con Sunny Almond Vanilla Over Ice per Vertuo; Freddo Delicato per Original che unisce l'espresso alla dolcezza della mandorla; la Delizia al Cocco con il caffè Coconut Flavour Over Ice per Original; e Tropical Coconut Flavour Over Ice per Vertuo. Tutte le ricette estive sono disponibili sul sito Nespresso.