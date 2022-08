Ospedali Milano, apre a Mind il nuovo "Galeazzi - Sant'Ambrogio"

Gli scatti d'Affari

Galeazzi e Sant'Ambrogio: le due strutture sanitarie traslocano a Mind, l'area ex Expo del capoluogo lombardo

Sarà operativo dal 22 agosto il nuovo ospedale unificato dell'Irccs Galeazzi - Sant'Ambrogio (Gruppo San Donato) a Mind, il Milano Innovation Discrict che si trova nell'area dove è stato realizzato Expo 2015 e che ora è una cittadella dedicata all'innovazione. Oltre all'apertura del pronto soccorso da quel giorno partiranno in modo graduale tutte le attività ospedaliere nella nuova struttura. A partire dal 22 agosto tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio a Mind, in via Cristina Belgioioso 173.