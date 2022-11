Pirelli, presentato a Milano il Calendario 2023

Gli scatti d'Affari

Pirelli presenta "Love letters to the muse”, il Calendario 2023 realizzato dalla fotografa Emma Summerton

“Love Letters to the Muse” è il titolo scelto per il nuovo Calendario Pirelli 2023, realizzato da Emma Summerton e presentato a Milano al museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca. Il Calendario arriva oggi alla sua 49esima edizione, portando avanti un progetto elegante e ricco di significato. La fotografa australiana responsabile degli scatti ha dedicato il lavoro alle sue muse, alle tante donne che sono state capaci di ispirarla nella sua continua ricerca artistica e professionale.

Il Calendario Pirelli 2023 raccoglie 28 scatti realizzati tra i set di Londra e New York in uno shooting avvenuto tra giugno e luglio. Le 14 modelle coinvolte sono state immortalate con lo stile onirico che contraddistingue il lavoro di Emma Summerton. Ognuna di loro presenta specifiche affinità con la Musa che è stata chiamata a rappresentare, aggiungendo un velo di realismo ad ogni scatto.

Come spiegato dalla fotografa: “il confine tra il ruolo che le modelle interpretano e quello che realmente sono non è definito, così tutto si fonde in immagini che evocano il realismo magico”.

