PoliHub, Switch2Product - Innovation Challenge: i vincitori del 2022

Gli scatti d'Affari

PoliHub, Switch2Product - Innovation Challenge: annunciati i 24 vincitori della Challenge nata da PoliMi, Deloitte e PoliHub

Si è conclusa la fase di selezione della XIV edizione di Switch2Product - Innovation Challenge, il programma che valorizza soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee d’impresa proposte da team che includono studenti e laureati, ricercatori, alunni e docenti provenienti dall’ecosistema del Politecnico di Milano. L'iniziativa è organizzata da PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito da Fondazione Politecnico, dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico e da Deloitte. A partire da gennaio 2023, i team vincitori intraprenderanno un percorso di accelerazione di quattro mesi che a maggio li porterà di fronte agli investitori, in un Demo day che concluderà l’edizione.

Confermate anche quest’anno le quattro categorie ispirate alle direttive del NextGenerationEU, che mirano a facilitare l’individuazione di tecnologie e applicazioni nei rispettivi settori: Health&Med Tech, ClimateTech & Circular Economy, Industries Transformation, New ways of working and living. Novità dell’edizione 2022 sono i percorsi di accelerazione calibrati sulle specifiche dell'industry di riferimento e sulle necessità di ogni team.

"Switch2Product si conferma un programma capace di attrarre elementi di valore dell’ecosistema dell’innovazione del Politecnico di Milano", dichiara Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub. "Dalle startup alle aziende fino agli investitori sono sempre di più gli attori che lavorano accanto a PoliHub per sostenere la crescita del mercato dell’innovazione in Italia".