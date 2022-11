Premio Eccellenze d’Impresa, Ariston Group è vincitore Assoluto

Gli scatti d'Affari

Premio Eccellenze d’Impresa 2022, Ariston Group si aggiudica il Premio Assoluto della nona edizione

Ariston Group, azienda tra i leader mondiali nel settore comfort termico sostenibile, è il vincitore assoluto della nona edizione del Premio Eccellenze d’Impresa, l’iniziativa promossa da GEA-Consulenti di Direzione, dalla rivista di management Harvard Business Review Italia e dalla società di gestione del risparmio Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana. La Giuria del premio era composta da Marco Fortis, Vice Presidente di Fondazione Edison, Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Istituto Italiano di Tecnologia, Patrizia Grieco, Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Raffaele Jerusalmi, già Amministratore delegato di Borsa Italiana, Luisa Todini, Presidente Todini Finanziaria, Presidente e Partner Green Arrow Capital SGR. Assegnate a Palazzo Mezzanotte (Milano) anche i premi delle quattro categorie Innovazione e Tecnologia, Crescita e Sostenibilità, Internazionalizzazione e Rising Star. Ariston Group si è aggiudicato, oltre al Premio Assoluto, anche il riconoscimento per la categoria Internazionalizzazione. Il Gruppo, fondato nel 1930 da Aristide Merloni nelle Marche, offre una gamma ampia di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti e conta uffici di rappresentanza in 43 paesi, 25 siti produttivi e 26 centri di ricerca e sviluppo in 5 continenti. Con circa 8.000 dipendenti, nel 2021 ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro.

"L’internazionalizzazione è una delle principali leve a sostegno della crescita di Ariston Group. Non potremmo perciò essere più felici di ricevere questo premio, che rappresenta per noi il riconoscimento di un percorso importante" ha dichiarato Paolo Merloni, presidente Esecutivo di Ariston Group.