Premio Navarro-Valls assegnato a Lina Tombolato Doris e Nicolò Govoni

Gli scatti d'Affari

Premio Navarro-Valls Leadership e Benevolenza vinto da Lina Tombolato Doris per la categoria Senior e da Nicolò Govoni per la Junior

Lunedì, presso i Musei Capitolini di Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls, in memoria dell’omonimo medico e direttore della Sala Stampa della Santa Sede per 22 anni. Il premio, organizzato dalla Biomedical University Foundation, è stato vinto da Lina Tombolato Doris nella categoria Senior e Nicolò Govoni nella categoria Junior. L’iniziativa si pone l’obiettivo di contribuire alla formazione di giovani studenti meritevoli provenienti da contesti socioeconomici non favorevoli attraverso il Fondo Borse di Studio.

Lina Tombolato Doris, nata in provincia di Padova nel 1947, ha inaugurato nel 2022 la Fondazione Ennio Doris, in memoria del marito scomparso l’anno precedente. Con lui, presidente di Banca Mediolanum, ha guidato le attività di famiglia con umanità e promuovendo la benevolenza attraverso progetti a favore dell'infanzia, borse di studio per giovani svantaggiati e attività per famiglie e anziani, creando un impatto positivo e duraturo nelle comunità servite. “Quando la vita è così generosa bisogna viverla con un forte senso di riconoscenza, di condivisione, di restituzione e di aiuto nei confronti di chi non è stato altrettanto fortunato”, ha dichiarato Lina Tombolato Doris al conferimento del Premio.

Il vincitore della categoria Junior, Nicolò Govoni, invece, a 31 anni è Presidente e CEO dell’Associazione Still I Rise, fondata nel 2018 sull’isola di Samos in Grecia, con lo scopo di aprire Scuole di Emergenza e Scuole Internazionali per bambini profughi e vulnerabili. La ONLUS oggi opera in Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia e India. Nicolò Govoni, nominato nel 2020 per il Premio Nobel per la Pace, ricevendo il Premio Navarro-Valls, ha commentato: “Ogni giorno con Still I Rise facciamo del nostro meglio per contribuire a un domani migliore e più equo: questo Premio è un ulteriore incoraggiamento a continuare su questa strada”.