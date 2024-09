PwC e Accademia Carrara: le opere di Moradi in mostra a Milano e Bergamo

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. PwC e Accademia Carrara: la collaborazione artistica porta le installazioni di Sedicente Moradi a Milano e nei giardini del Museo di Bergamo

La collaborazione tra PwC e l’Accademia Carrara di Bergamo entra in una nuova fase con l’esposizione delle opere dell’artista Sedicente Moradi. Fino al 12 settembre, le sculture dell’artista fiorentino, realizzate con materiali di recupero come legno e foglie, sono visibili in Piazza Tre Torri a Milano, davanti alla Torre PwC. Queste installazioni artistiche, che includono rappresentazioni di coccodrilli, cerbiatti, orsi e lupi, saranno poi trasferite e allestite presso i Giardini PwC dell’Accademia Carrara a Bergamo a partire dal 20 settembre. Moradi, noto per le sue sculture organiche che dialogano con l’ambiente, porta così la sua arte in un contesto che esprime il valore della sostenibilità ambientale e l’integrazione tra arte e natura. Il Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, Giovanni Andrea Toselli, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, sottolineando come questa iniziativa rifletta l’impegno condiviso di PwC e Accademia Carrara verso la sostenibilità e la valorizzazione degli spazi verdi. Toselli ha anche evidenziato come l’esposizione temporanea presso la Torre PwC rappresenti una celebrazione del talento artistico e un preludio all’apertura dei Giardini PwC a Bergamo. La scelta di installare le opere all’aperto nei Giardini del Museo non solo arricchisce l’esperienza culturale del pubblico, ma sottolinea anche l’importanza di spazi che uniscono arte, ambiente e comunità. Il progetto si colloca in un contesto più ampio di valorizzazione culturale e sostenibilità, come affermato da Elena Carnevali, Presidente della Fondazione Accademia Carrara e Sindaca di Bergamo. Carnevali ha messo in luce come la rinascita dei giardini del museo, che apriranno al pubblico per la prima volta in oltre due secoli, rappresenti un importante passo verso l’internazionalizzazione della Carrara. Inoltre, Gianpietro Bonaldi, General Manager della Fondazione, ha sottolineato come le opere di Sedicente Moradi e il nuovo spazio verde dei Giardini PwC siano una testimonianza concreta della sinergia tra impresa e cultura, e della capacità di questi spazi di raccontare la relazione tra arte e natura. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery