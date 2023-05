RIZLA+ e IED Roma insieme per la nuova RIZLA+ Lighters Collection

Gli scatti d'Affari

RIZLA+ e IED Roma accendono la creatività con gli studenti di IED Roma RIZLA+ annuncia la partnership creativa con IED Roma per creare insieme ai suoi studenti la nuova ed esclusiva RIZLA+ Lighters Collection: la limited edition di accendini di design che rispecchia lo stile urban e i valori di creatività e autenticità identitari del brand. Accendere la propria creatività, portando l'arte nel quotidiano in modo non convenzionale: questo il concept del brief RIZLA+ Creative Experience a cui hanno risposto circa 60 studenti provenienti dai corsi di Graphic Design, Illustrazione e Fotografia di IED Roma. L'azienda selezionerà la creatività che più rispecchia il mondo RIZLA+ e che verrà lanciata sul mercato in tre diversi momenti a partire dal prossimo inverno.

Valeria Marcelli, Consumer Marketing Manager RIZLA+ - Imperial Brands Italia, ha dichiarato: "Questa partnership è per RIZLA+ un'iniziativa assolutamente inedita a livello globale: per la prima volta realizziamo una partnership creativa con un istituto come IED aprendo le porte ai nuovi talenti, professionisti di domani. L'obiettivo è quello di presentare sul mercato le loro idee creative, convinti che con il loro stile e le loro capacità potremo trasmettere ai consumatori i valori fondanti di marca: una urban attitude, contemporanea ed autentica, che trova la sua espressione massima nel territorio della creatività. Siamo felicissimi di offrire una vetrina così capillare agli studenti IED che, grazie a questa partnership, avranno la possibilità di confrontarsi con il mercato e con le logiche di un brand iconico come RIZLA+, con l'edizione limitata di un oggetto di uso comune che diventerà da collezione."