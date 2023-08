Salone del Camper, svelate alcune tra le principali novità

Salone del Camper, a settembre la nuova edizione di Fiere di Parma che si preannuncia record: svelate alcune tra le principali novità

Il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC (Associazione Produttori Camper) dal 9 al 17 settembre 2023, è l’evento numero uno in Italia per le vacanze open air: si sviluppa su 5 padiglioni espositivi per una superficie di oltre 100.000 metri quadrati e vede la partecipazione di oltre 300 aziende internazionali. Il gotha delle imprese del comparto è presente con i marchi europei più prestigiosi, dato che la nove giorni di Parma rappresenta in Italia ed Europa un punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor ed un importante momento di business per gli operatori del settore.

Tra le novità, Carthago Reisemobilbau GmbH presenterà il nuovo Carthago c-tourer T/I 145 RB LE, compatto, decisamente versatile e con il massimo comfort entro dimensioni minime. In breve, il nuovo modello presenta letti singoli longitudinali grandi e fissi con lunghezza fino a due metri nella zona notte, ampio bagno con doccia separata compreso spogliatoio tipico del marchio, una cucina angolare spaziosa, gruppo sedute a L comodo con sedile singolo aggiuntivo. Presente anche il nuovo Malibu I/T 450 RB LE, disponibile a scelta su Fiat Ducato e su Mercedes Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO, ha un carattere da ammiraglia nonostante la costruzione compatta, circa 7 metri di lunghezza, per una maggiore maneggevolezza e un peso ridotto.

Design inconfondibile per l’icona del Made in Italy Mobilvetta per la stagione 2024 riconferma il poker di gamma - l’iconico motorhome K-Yacht Tekno Line, il semintegrale premium Krosser, la gamma Kea disponibile in versione semintegrale e motorhome e la gamma van Admiral – con nuove soluzioni estetiche di alto livello, layout moderni, eleganti, sempre più confortevoli e ancora più ricche dotazioni. Tra le novità 2024 una serie di nuove funzionalità e dotazioni per migliorare la vita a bordo.

Tra le altre novità, Mobilvetta 2024 prosegue il cammino verso il comfort e l’eccellenza; il catalogo di Etrusco si allarga con l’Urban Camper UC 5.0 XR; Atlantis sorprende con dimensioni agili per il massimo comfort; Michelin CrossClimate Camping è l’ideale per viaggiare sicuri tutto l'anno; Zip&Dream è il sistema letto comodo e innovativo Made in Italy;