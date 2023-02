Salone del Mobile.Milano 2023: tutte le novità

Gli scatti d'Affari

Salone del Mobile.Milano 2023: prevista la partecipazione di 1.962 espositori, tra cui oltre 550 giovani talenti under 35

Il Salone del Mobile.Milano 2023 apre le porte alle novità, rinnovandosi nel format e nella scelta dei contenuti proposti. La 61esima edizione, in programma a Milano Rho Fiera dal 18 al 23 aprile 2023, accoglierà i visitatori in un unico livello espositivo, che ha l’obiettivo di semplificare e ottimizzare il percorso di visita. È prevista la partecipazione di ben 1.962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design. Torneranno il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace 3.0, S.Project e il SaloneSatellite, rinnovati nella distribuzione dei singoli spazi grazie alla presenza di percorsi estetici e culturali.

La Manifestazione di aprile segnerà il ritorno della biennale Euroluce, giunta al suo 31° appuntamento, che si rinnoverà nel layout espositivo, ripensato dallo studio Lombardini22 e, contemporaneamente, aumenterà la visibilità degli espositori, assicurando a ognuno uno spazio adeguato. Oltre 550 saranno invece i protagonisti del 24° SaloneSatellite, che troverà una sua nuova collocazione all’interno dei padiglioni di Euroluce. Da non perdere anche il SaloneSatellite Award, alla sua 12a edizione. Grande e atteso ospite della Manifestazione dedicata agli under 35 sarà Gaetano Pesce, invitato per raccontare i passi principali della sua lunga carriera e il suo apporto interdisciplinare al mondo del progetto.

L'App ufficiale del Salone del Mobile.Milano sarà aggiornata con nuove funzioni e servizi, tra cui realtà aumentata e wayfinding. Sarà nuovamente possibile acquistare i biglietti, accedere al dettaglio dei prodotti esposti e scansionare i relativi QR Code per conoscerne tutte le caratteristiche tecniche. Gli operatori di settore potranno prenotare appuntamenti con le aziende per incontrare direttamente gli interlocutori di loro interesse, mentre per i brand sarà più facile entrare in contatto coi visitatori dei loro stand grazie al matchmaking.