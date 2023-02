San Valentino, i musei di Intesa Sanpaolo celebrano l’amore nell’arte

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, martedì 14 febbraio alle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza entrata speciale con la formula “2x1” per tutte le coppie

Nella giornata di San Valentino, i musei di Intesa Sanpaolo di Milano, Napoli, Torino e Vicenza si rinnovano con un’interessante proposta dedicata all’amore. Entra in vigore per l’intera giornata del 14 febbraio la formula “2x1”, con la proposta di itinerari tematici che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. Le Gallerie d’Italia di Milano invitano gli appassionati a festeggiare il giorno di San Valentino con uno speciale percorso alle 17.30 pensato per gli “Art lovers”, durante il quale i visitatori potranno osservare le opere di Canova e Boccioni, insieme alle copie d’arte e d’amore come Carla Accardi e Antonio Sanfilippo.

A Napoli, le Gallerie d’Italia propongono alle 12.00 e alle 16.00 una speciale visita guidata dedicata ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa: un racconto che ripercorre le vicende delle due artiste e la raffigurazione di episodi e temi amorosi presenti nelle opere esposte in mostra. A Vicenza, le Gallerie d’Italia provano a rispondere alla domanda “Come nascono le più grandi passioni d’amore?”. I dipinti e gli affreschi di Palazzo Leoni Montanari verranno infatti sfruttati per descrivere le avventure mitiche del dio Giove e svelare i segreti dell’arte intramontabile del corteggiamento nel percorso “Colpi di fulmine”, alle 18.00.

A Torino, l’offerta 2x1 dedicata a San Valentino sarà un’ulteriore occasione per scoprire la nuova mostra Déplacé∙e∙s dell’artista JR, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Inoltre, per tutti gli appassionati, si rinnova la proposta delle Gallerie d’Italia per un regalo d’arte e cultura anche in occasione di San Valentino: la speciale Gift Card che può essere acquistata per donare in un unico biglietto l’ingresso nell'arco di un anno alle quattro sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza.