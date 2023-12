Sandoz acquista indipendenza e si pone ai vertici dei biosimilari

Gli scatti d'Affari

Sandoz conquista fiducia nel settore farmaceutico e si pone al vertice del mercato dei biosimilari Sandoz, leader mondiale nella produzione di farmaci equivalenti e biosimilari, sta lasciando un'impronta significativa nel panorama della salute italiana, con stime che indicano oltre 600 milioni di euro risparmiati per il Sistema Sanitario Nazionale nel 2022. Da ottobre, l'azienda ha inaugurato una nuova era nella sua storia, rendendosi società indipendente inclusa nei principali indici di borsa SIX. Con un focus particolare sui farmaci biosimilari, Sandoz ha raggiunto una posizione di leadership in Italia, con ben 8 molecole già presenti sul mercato, piazzandosi al vertice del mercato biosimilari e tra i principali attori del settore farmaceutico italiano. L'impatto sociale dei farmaci Sandoz in Italia è stato quantificato in 6,3 miliardi di dollari, riflettendo l'impegno dell'azienda nell'assicurare un accesso equo e sostenibile ai farmaci. IQVIA ha stimato come l'impegno dell'azienda si traduca poi in risparmi diretti e indiretti, generando minori spese per oltre 20mila euro a cittadino in Liguria e Toscana, grazie all'adozione dei biosimilari Sandoz. Il 2022 ha visto Sandoz Italia raggiungere un fatturato di circa 350 milioni di euro, con circa 250 dipendenti dedicati a coprire una vasta gamma di aree terapeutiche (tra cui reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, oncologia, nefrologia, cardiologia, neurologia e terapia del dolore) e 13.3 milioni di pazienti. Inoltre, Sandoz è entrata ufficialmente nell'area neurologica con il lancio di un generico per la Sclerosi multipla, preparandosi al debutto del primo biosimilare per questa patologia. "La nuova indipendenza di Sandoz ci rende sicuramente più forti nella nostra purpose, ovvero espandere le cure per i pazienti", ha dichiarato a margine dell'evento Marco Forestiere, Country Head di Sandoz in Italia. "A livello globale, Sandoz è un'azienda che si posiziona con un fatturato di 9.1 miliardi di dollari e che raggiunge ogni anno 500 milioni di pazienti. In Italia, l'azienda nel 2022 ha totalizzato 350 milioni di euro di fatturato, raggiungendo 13 milioni di pazienti".