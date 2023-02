SEA: a Malpensa la mostra "Fær Øer - L’incanto della Luce"

Gli scatti d'Affari

SEA, inaugurata al PhotoSquare di Malpensa la mostra fotografica di Mario Vidor dedicata alle isole Fær Øer

Photosquare, lo spazio espositivo dell’aeroporto di Milano Malpensa, è il luogo ospite della mostra “Fær Øer - L’incanto della Luce”, il secondo appuntamento del Ciclo “Terre del Nord”. Mario Vidor è il fotografo responsabile degli scatti, che porta a Malpensa l’atmosfera unica dell’arcipelago delle isole Fær Øer. Le immagini presentate, scelte dall’Archivio Fotografico Italiano per SEA, sono tutte in bianco e nero. Questa importante scelta stilistica non fa altro che aumentare la potenza della rappresentazione, aiutando il visitatore a concentrarsi solo sulla forma, libero dall'influenza del colore.

Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, ha dichiarato: “Per la seconda volta ci troviamo immersi nei suggestivi luoghi del nord Europa. Qui dove tutto è estremo, drammatico, forte. Come le immagini di queste isole meravigliose, inaspettate, sorprendenti e come le emozioni suscitate dagli scatti di Mario Vidor che ne drammatizzano il racconto con la scelta del bianco e nero. Da Malpensa le Fær Øer si possono raggiungere facilmente con transito a Copenaghen oppure con stop - over a Parigi, Oslo, Edimburgo e Bergen”.

Claudio Argentiero, Presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, ha commentato: “Mario Vidor nel suo libro ha caparbiamente deciso di rappresentare in bianco e nero una terra dalle mille sfumature di verde, volendo sottolineare I contrasti di colori in un modo drammatico, quasi a catturare l’essenza stessa dell’isola; piccoli paesi avvolti nella nebbia e gli archi di roccia frastagliati che si ergono dal mare diventano protagonisti, rappresentati nella loro imponenza e caducità, una terra difficile, ma spettacolare nella sua natura, l’orgoglio di una popolazione silenziosa, che continua nella sua lotta quotidiana senza nessuna pretesa. Un paese diverso nella sua cultura e nelle sue credenze, eppure estremamente affascinante all’occhio del fotografo”.