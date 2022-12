SEA, Malpensa: 1° aeroporto in Italia ad avviare la procedura ‘Fast Transfer’

Gli scatti d'Affari

SEA, avviata a Malpensa la sperimentazione operativa della procedura “Fast Transfer”

È stata avviata ufficialmente presso Malpensa la sperimentazione operativa della procedura “Fast Transfer”, dedicata ai soggetti autorizzati operanti presso l’Aeroporto. In diretta dalla Sala SEA Malpensa Center del Terminal 1 è stato possibile seguire dal vivo la prima operazione, percorrendo il viaggio del vettore dal magazzino di temporanea custodia aeroportuale, sito in Cargo City, al magazzino di temporanea custodia del soggetto autorizzato in Vizzola Ticino, che ha potuto procedere direttamente in house alle successive operazioni di sdoganamento. Obiettivo del Fa st Transfer è quello di snellire, delocalizzando e automatizzando il processo di trasferimento della merce in arrivo da un Paese extra-UE, i tempi di giacenza, permettendo al proprietario o responsabile della merce di spostare la merce dall’hub aeroportuale di arrivo ad altro luogo di sdoganamento esterno, ottimizzando i tempi, i costi di giacenza e la logistica di magazzino.

“L’aeroporto di Milano Malpensa è il primo scalo merci italiano dove viene applicata la nuova procedura di Fast Transfer Doganale. Una rivoluzione digitale sviluppata insieme all’ Agenzia delle Dogane che permette una gestione dei flussi di merce in import più efficiente, veloce, integrata e digitalizzata, incrementando così la capacità di ricezione della merce per rendere lo scalo di Malpensa più attrattivo e competitivo a livello internazionale” ha dichiarato Paolo Dallanoce, Head of Cargo Management di SEA Aeroporti di Milano.

