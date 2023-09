SEA, presentato a Malpensa il racconto digitale “Milano Fabbrica di Futuro”

Gli scatti d'Affari

SEA, inaugurata l'opera digitale di Mauro Martino "Milano Fabbrica di Futuro", suoni e immagini generati dall'IA SEA, la società che gestisce gli Aeroporti di Milano, ha presentato in collaborazione con il MEET Digital Culture Center, il quinto progetto del format "NICE TO MEET YOU"; un'opera straordinaria dal titolo "Milano Fabbrica di Futuro", che rimarrà a Malpensa fino a gennaio del prossimo anno. I passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto verranno coinvolti in un viaggio alla scoperta di una nuova Milano, raccontata per la prima volta attraverso testi di grandi letterati, artisti e stylist, con suoni e immagini generati dall'Intelligenza Artificiale e sapientemente orchestrati dall'autore Mauro Martino. Superando ogni limite cronologico, un gran numero di temi saranno così raccontati in 52 minuti. Un vertiginoso giro temporale fondato sul repentino trasmutare dell'antico nel contemporaneo e costruito per mezzo di esempi produttivi: dalle macchine volanti di Leonardo a quelle inutili di Munari; dalle prime prove di illuminazione pubblica alle lampade di Castiglioni; dalle acque affioranti a quelle sommerse dei Navigli; dal Duomo alla Torre Velasca al Bosco Verticale; da Carlo Emilio Gadda a Giorgio Strehler a Mila Shön. Michaela Castelli, Presidente SEA, ha dichiarato: "SEA ha scelto di accogliere i passeggeri, in arrivo e in partenza da Milano Malpensa, con Opere di Arte Digitale che raccontano "Milano", attraverso la creatività di Artisti contemporanei di straordinario valore e la capacità di Milano e della Lombardia di essere avanguardia dei linguaggi artistici e tecnologici trova espressione proprio nei lavori del progetto NICE TO MEET YOU che offrono immagine e contenuti di Milano innovativi, inaspettati e visionari". Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery