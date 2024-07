Senstation Summer: il format di GRS termina con 100 mila presenze in un mese

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Senstation Summer: termina con successo l’evento di Grandi Stazioni Retail realizzato con FIGC, Coca-Cola e Plenitude La prima edizione estiva di Senstation, che si è conclusa domenica 14 luglio con la finale degli Europei di Calcio 2024, ha ottenuto un bilancio estremamente positivo. Il format di Grandi Stazioni Retail concepito da AADV Entertainment, quest’anno si è focalizzato sullo sport e ha attirato circa 100 mila visitatori durante il mese di apertura. L’iniziativa Senstation Summer è nata in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare in maniera positiva Piazza Duca d’Aosta ed è in linea con la mission di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail. Nel villaggio dello sport, il pubblico ha potuto assistere a tutte le partite degli Europei di calcio in un vero e proprio salotto a cielo aperto, visitare una mostra dedicata alla storia della Nazionale di calcio e partecipare a tante attività di intrattenimento. L’evento è stato realizzato grazie al supporto di: FIGC, che ha allestito l’unica Casa Azzurri italiana; Coca-Cola, sponsor ufficiale di UEFA EURO 2024, che ha reso possibile vivere le emozioni di tutte le partite; e Plenitude, che ha installato uno skate park per la community di urban skater nata e cresciuta negli anni in Piazza Duca D’Aosta e previsto un calendario di lezioni dedicate a quanti hanno voluto sperimentare per la prima volta questo sport. Importante il supporto anche di FISR e Word Skate che hanno portato per la prima volta a Milano Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane del Campionato del Mondo di Pattinaggio Inline Freestyle, e di Radio Italia, media partner dell’evento, che ne ha curato la colonna sonora. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery