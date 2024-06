Sisal: presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Sisal, Bilancio di Sostenibilità 2023: verso il gioco responsabile, l’inclusione e la riduzione di emissioni

Sisal ha esposto il Bilancio di Sostenibilità 2023 durante il momento di dialogo “Unlocking Sustainable Transformation”, che si è tenuto mercoledì scorso nella sede centrale a Milano. L’incontro è stato aperto da Paolo Taticchi, Professore di Strategia e Sostenibilità d’Impresa alla University College di Londra, e Andrea Alemanno, Head of Public Affairs and Reputation di IPSOS, che hanno evidenziato la centralità della trasformazione sostenibile nei modelli di business delle aziende e nelle aspettative degli stakeholder. Successivamente, Patrizia Rutigliano, Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane e Acea, e Francesco Durante, CEO di Sisal, si sono confrontati sugli impatti che le strategie di sostenibilità hanno sull’azienda e sulla capacità di creare valore nel lungo periodo.

“Il Bilancio di Sostenibilità 2023 mostra dei risultati molto positivi su tutte le aree su cui siamo impegnati”, sottolinea il CEO di Sisal, Francesco Durante. “Il focus principale della nostra strategia di sostenibilità è sul gioco responsabile, sull’inclusione e sulla riduzione di emissioni. Per esempio, siamo molto soddisfatti della riduzione del Gender Pay Gap, che è passato nel giro di 3 anni dal -12,9% al -3,4%. Questo risultato testimonia l’impegno dell’azienda su quest’area, ma non basta perché abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi per il 2030. I risultati sono importanti e ci incoraggiano a fare ancora di più nei prossimi anni”.

Con l’obiettivo di avere zero giocatori problematici entro il 2030, nel 2023 Sisal ha istituito la Fondazione FAIR per affrontare le sfide della tutela dei consumatori insieme alle organizzazioni desiderose di contribuire alla ricerca nel campo del gioco responsabile. Lo scorso anno, inoltre, l’azienda ha seguito 117 progetti di innovazione tecnologica e ha inaugurato tre nuovi Digital Hub a Napoli, Palermo e Istanbul per promuovere competenze e talenti digitali. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, Sisal si è posta il target di zero emissioni nette entro il 2035. Nel 2023, l’azienda ha evitato circa 4000 tonnellate di CO2 tramite l’acquisto di certificati di Garanzia d'Origine e Energy Attribute Certificates e la riduzione del 15% dell’utilizzo di carta.