Social Housing, Fondo Ca’ Granda riqualifica il quartiere Sarpi di Milano

Social Housing, Fondo Ca’ Granda presenta il nuovo progetto di riqualificazione urbana e sociale a Milano

È stato presentato il progetto di riqualificazione che porterà alla realizzazione di 200 nuovi appartamenti nel quartiere Sarpi a Milano, grazie all’attività del Fondo Ca’ Granda partecipato dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dal Fondo Investire per l’Abitare (FIA – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, CDP), dalla Fondazione Cariplo e gestito da InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat), che gestisce e valorizza gli immobili conferiti al Fondo dal Policlinico di Milano. L’intervento di rigenerazione, che prevede un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro, riguarda uno storico complesso residenziale e porterà alla realizzazione di nuovi appartamenti destinati alla locazione a lungo termine e al social housing, rispondendo ai crescenti bisogni abitativi del capoluogo lombardo. Gli edifici oggetto dell’intervento risponderanno ai più avanzati criteri di sostenibilità ed efficienza energetica e funzionale, mantenendo al contempo la storica facciata ottocentesca.

Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP e AD di CDP Immobiliare SGR, afferma: “Questa iniziativa di rigenerazione urbana riassume la strategia immobiliare di CDP e del Fondo Investimenti per l’Abitare, anche in coerenza con il Piano Industriale Strategico 2022-24. Il Gruppo ha dimostrato in questi anni di aver sviluppato un modello virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, come le fondazioni bancarie e gli istituti di ricerca sanitaria, capace di offrire soluzioni abitative a tariffe calmierate, anche al fine di rispondere alle più recenti tendenze sociodemografiche del Paese e di affrontare il tema dell’abitare sostenibile con un’attenzione alla componente sociale degli interventi di riqualificazione urbana”.