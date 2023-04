Sostenibilità: all’EIIS confronto su innovazione e nuove cooperazioni

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Sostenibilità: all’European Innovation for Sustainability Summit si discute del futuro sostenibile di istituzioni, imprese, policymaker e università

Oltre duemila visitatori registrati, l’augurio giunto dal Presidente della Repubblica per “il successo di una conferenza dal respiro internazionale”, l’annuncio di partnership tra aziende del settore alimentare e organizzazioni umanitarie, novanta relatori tra i quali i dirigenti di molte aziende chiave nazionali e internazionali: la prima delle due giornate dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 a Roma si è chiusa con numeri sopra le aspettative.

L’evento organizzato dallo European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) presso Palazzo Taverna vede al centro del confronto le migliori pratiche e i progetti per un futuro sostenibile di istituzioni, aziende, università e organizzazioni non governative, chiamate a illustrare come l’innovazione e le forme di cooperazione anche tra partner

di settori diversi possano contribuire al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il Summit ha anche un’ulteriore dimensione istituzionale con la partecipazione dell’IFAD, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo agricolo e rappresentata dalla Responsabile per l’Innovazione Gladys H. Morales. Diversi gli esempi di cooperazione per la sostenibilità analizzati, a partire da quella realizzata con la “Carta del Mulino”, sviluppata da Barilla con diversi qualificati partner: è intervenuto il Vice Presidente del Gruppo Paolo Barilla che ha dialogato tra gli altri con Livia Firth di Eco-Age, esperta di sostenibilità nel settore della moda e del lusso, e Alessandra Prampolini, Direttore Generale di WWF Italia.

Presentato inoltre l’accordo tra Ferrero e Save the Children che mira a contrastare le cause alla base del fenomeno del lavoro minorile nelle 65 comunità della regione ivoriana di Haut-Sassandra dove Ferrero acquista una quantità significativa di cacao.