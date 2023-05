Sostenibilità ambientale, BPER Banca dona 110mila euro a WWF Italia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

BPER Banca a fianco di WWF Italia con “Valore Oasi”: raccolti 110mila euro per le riserve naturali di Vanzago e di Macchiagrande a Fiumicino

BPER Banca ha presentato i risultati del progetto portato avanti con WWF Italia, "Valore Oasi". Ad intervenire nel corso dell’evento "Nature Talk", Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy BPER Banca, Maurice Lisi, Head of Digital Business BPER Banca, Benedetta Flammini, Director Marketing & Communications WWF Italia e il divulgatore scientifico e Content Creator Barbascura X. I proventi dell’iniziativa, grazie alla quale nel corso del fine settimana precedente alla Giornata Mondiale della Terra BPER ha raccolto complessivamente 110 mila euro, frutto delle donazioni effettuate dai clienti e dalla donazione di 50 centesimi garantita dalla Banca per ciascun bonifico online effettuato tramite app Smart Banking, sono destinati alla conservazione dell’oasi WWF di Vanzago e di Macchiagrande a Fiumicino. Annualmente, queste riserve naturali garantiscono lo stoccaggio complessivo di 1.174 tonnellate di anidride carbonica equivalente, essenziali per contrastare la crisi climatica in atto.

La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, ha commentato così gli esiti della raccolta fondi: "Siamo soddisfatti e orgogliosi del risultato raggiunto da questa raccolta fondi e dell’entusiasmo dimostrato anche dai nostri clienti verso un’iniziativa così importante per il Pianeta e per tutti noi. Le oasi sono uno dei patrimoni verdi della Terra che necessitano, oggi più che mai, di una particolare cura e salvaguardia. Un impegno che BPER Banca ha voluto concretizzare attraverso il supporto al progetto ‘Valore Oasi’, a cui aderisce insieme a WWF Italia, in linea con le numerose attività portate avanti dalla Banca in favore dell’ambiente e per il benessere della collettività".