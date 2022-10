Spotify, inaugurati i nuovi uffici nel financial district di Milano

Gli scatti d'Affari

Spotify, i nuovi uffici di Milano saranno il centro operativo del Sud ed Est Europa

Spotify mette nuove radici a Milano con l'inaugurazione dei suoi uffici nel financial district cittadino e offrendo una nuova casa a più di cento dipendenti di oltre dieci diverse nazionalità. Il nuovo centro operativo, una villa indipendente che si sviluppa su sei piani, si propone di essere un hub innovativo, moderno e dal respiro internazionale, fulcro delle operation della regione Sud ed Est Europa e punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all’universo Spotify. Inoltre, sarà testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di Milano. A inaugurare il nuovo hub di Milano hanno partecipato, insieme alla main host Federica Tremolada, Katarina Berg, Chief Human Resources Officer Spotify, Alberto Mazzieri, Head of Enterprise Sales Southern Europe, Eduardo Alonso, Head of Studios for Southern and Eastern Europe e Melanie Parejo, Head of Music for Southern and Eastern Europe. Presenti anche le cantautrici italiane Francesca Michielin e Sans Soucis.

“Sono davvero entusiasta di inaugurare la nostra nuova sede di Milano, nella città che è lo specchio perfetto della nostra cultura: internazionale, inclusiva, aperta e in continua crescita. Un ufficio che è una vera e propria casa di cui ciascun membro si sente parte. Le stesse stanze rappresentano le diverse sfaccettature culturali della regione”, ha commentato Federica Tremolada, Managing Director Southern & Eastern Europe Spotify.