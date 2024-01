Terme di Sirmione, premiata da DNV per qualità, ambiente e salute

Terme di Sirmione: ottenute le certificazioni per qualità, ambiente e salute da DNV

Terme di Sirmione ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità”, ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale” e ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro" e rappresenta la prima realtà termale in Italia e un raro esempio nel settore dell’ospitalità con un sistema di gestione integrato a 3 certificazioni. Il riconoscimento rilasciato dall’organismo di certificazione DNV è stato consegnato al Direttore Generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli, dal Sales Manager North Italy Alessandro Loreti. Terme di Sirmione che opera su quattro aree di business, ospitalità, salute, benessere e prodotti a marchio, è stata la prima azienda termale a intraprendere, già nel 2001, il percorso per ottenere le certificazioni. Dopo la sospensione legata al COVID, ha ripreso con ancora maggiore determinazione il cammino di certificazione, raggiungendo questo importante traguardo.

Margherita De Angeli, Direttore Generale di Terme di Sirmione, ha dichiarato: “Per Terme di Sirmione, il rispetto della compliance è un valore fondante in settori, quello del turismo e del termalismo, in cui esistono ancora importanti anomalie di sistema. Per noi la compliance integrata non è un certificato da appendere alle pareti ma il prerequisito abilitante per garantire la sostenibilità del sistema: la tutela di una risorsa unica come l’acqua termale in un ambiente di pregio e delicatezza quale il Garda, la garanzia degli standard e della continuità del valore per il cliente, la salute ed il benessere dei nostri ospiti garantiti da standard scientifici e certificati, la sostenibilità dei ritmi di lavoro per il personale e l’adeguatezza degli strumenti e metodi organizzativi implementati”.

“Oggi, in un contesto di crescita, vediamo nel sistema di gestione integrato un mezzo per sostenere il miglioramento continuo e lo sviluppo sostenibile del nostro business che da sempre si fonda su due elementi differenzianti: offerta di un benessere vero sostenuto dalle evidenze scientifiche dei benefici dell’acqua termale, e procedure rigorose per erogazione dei servizi ai clienti. Il coinvolgimento a tutti livelli di tutte le divisioni in questo processo crea un ambiente di lavoro sostenibile che garantisce benessere e sicurezza a tutti i collaboratori. La verifica del nostro sistema di gestione da parte di un ente indipendente e riconosciuto come DNV rappresenta per noi un valore aggiunto”, ha concluso Margherita De Angeli.