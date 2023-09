VAIA, inaugurata la seconda edizione de "La Foresta degli Innovatori"

Gli scatti d'Affari

VAIA: al via la seconda edizione de "La Foresta degli Innovatori", un evento per la riforestazione delle Dolomiti 500 persone e 1000 alberi piantati: un ottimo risultato per la seconda edizione de La Foresta degli Innovatori, il principale evento dell'anno per la startup VAIA, impegnata nella riforestazione delle Dolomiti. La location che ha accolto tantissimi under35, ma anche "vaier" di ogni età, è stata Passo Coe (Folgaria,TN), dove lo scorso anno si era tenuta la prima edizione dell'evento e dove erano stati piantati i primi 100 alberi di questa foresta dedicata all'innovazione. Lo scopo dell'iniziativa, infatti, è quello di ricostruire, anno dopo anno, i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia del 2018, creare legami tra le persone e scrivere insieme una società più bella. Per VAIA questa foresta vuole essere un nuovo luogo in grado di ispirare, uno spazio simbolico dove la capacità di innovare riesce a mettere radici. La giornata moderata da Federico Stefani, founder VAIA e dall'influencer Guenda (Erica Zambelli), è cominciata con i ragazzi di Slow Food Youth Network Trentino, una delle tante giovani realtà sul territorio nazionale che il team di VAIA ha voluto coinvolgere per l'occasione. Martina Rando di Yome ha dato poi inizio alle attività della mattina, con una sessione di meditazione e respirazione. A seguire i talk di alcuni dei tantissimi innovatori presenti, ovvero coloro che si mettono in gioco per dare forma al futuro che desiderano. Lo scopo è stato raccontare quanti giovani costruiscono ogni giorno valore per la società, attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura. La pausa pranzo è stata un'importante momento di networking, per conoscere tutti gli altri innovatori coinvolti. Tra i presenti il food blogger Davide Zambelli, lo chef Luca Zotti degli Ambasciatori del Gusto; tra i saluti quello dell'assessore del Comune di Folgaria Andrea Mattuzzi e di Daniela Vecchiato Direttrice dell'APT Alpe Cimbra. La creazione della Foresta, quest'anno, ha preso la forma di un vero e proprio workshop o team building, curato dai ragazzi di Talent Garden: un modo per far ulteriormente interagire i partecipanti e riflettere, ancora una volta, sul tema dell'innovazione.