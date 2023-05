Vaillant: nuove soluzioni smart per il comfort domestico

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Vaillant lancia nuove soluzioni per la gestione intelligente del clima residenziale per utenti digital-oriented Vaillant annuncia nuove soluzioni per la gestione intelligente del clima residenziale per utenti digital-oriented che non possono rinunciare alla comodità e all’eleganza in casa. Con le novità di Vaillant, dal nuovo gateway Wi-Fi ai termostati modulanti e le centraline termiche, godere del comfort assoluto tra le mura di casa non è mai stato così semplice e di classe. Il nuovo gateway Wi-Fi myVAILLANT connect rappresenta la porta di accesso al riscaldamento intelligente, che garantisce un controllo rapido e intelligente della termoregolazione di casa. Compatibile con tutti i prodotti in commercio, si abbina perfettamente ai nuovi termostati modulanti sensoROOM connect e sensoHOME connect e alla centralina climatica sensoCOMFORT. I nuovi termostati modulanti e la centralina climatica di Vaillant sono compatibili con Apple HomeKit e presto lo saranno anche con Alexa e Google Home. Con “messaggi parlanti” predefiniti, programmare le funzioni e regolare la temperatura degli ambienti sarà un gioco da ragazzi, per un’esperienza di comfort ancora più gradevole. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter