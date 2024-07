Vueling: i traguardi raggiunti a 20 anni dal volo inaugurale

Gli scatti d'Affari

Vueling: i festeggiamenti del 20° anniversario della compagnia aerea spagnola, tra crescita e innovazione

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna e leader sulla rotta Italia-Barcellona, nei giorni scorsi ha celebrato il 20° anniversario del suo volo inaugurale Barcellona-Ibiza del 1° luglio 2004 con un prestigioso evento sul monte Tibidabo. Per l'occasione, Luis Gallego, CEO di IAG, e Carolina Martinoli, Presidente e CEO di Vueling hanno incontrato rappresentanti dei settori del turismo e dell'aviazione, funzionari di Barcellona e del Governo della Catalogna, ambasciatori, rappresentanti di importanti aziende spagnole e giornalisti da diversi paesi europei.

"Vueling ha iniziato con 2 aerei, 5 rotte e un team di 120 persone. Oggi abbiamo 124 aerei, 250 rotte e un organico di 4.600 persone. Abbiamo molto da festeggiare”, ha dichiarato Carolina Martinoli. Infatti, nel 2021 Vueling ha operato il suo primo volo utilizzando carburanti sostenibili per l’aviazione SAF e si è posta l’obiettivo di utilizzare il 10% di SAF entro il 2030 (il requisito dell’UE è del 6%) e di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero. Nel 2023, è diventata la prima compagnia aerea europea a introdurre un menù pet-friendly a bordo, oltre a festeggiare i 10 anni di leadership nel trasporto di organi. Inoltre, quest’anno, con il 71% di presenza femminile nel comitato direttivo, Vueling è diventata la prima compagnia low cost al mondo a ricevere il riconoscimento di Top Employer in Spagna.

Vueling continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione e dell'eccellenza, consolidando la sua posizione di compagnia aerea tra le più dinamiche d'Europa. Per esempio, è stata la prima a vendere i biglietti tramite l’applicazione mobile e ad avere una carta di imbarco con codice QR. In più, la compagnia sostiene la promozione del talento in ambito STEM, grazie al percorso della Vueling University: un programma che dal 2018 fornisce una formazione sia teorica sia pratica su diversi aspetti tecnologici in ambito aviation a neolaureati o a persone che vogliono riorientare la propria carriera professionale. Dal lancio del progetto, sono state formate oltre 240 persone, il cui 64% è entrato a far parte dei team IT di Vueling superando l’esame finale.